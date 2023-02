Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ieri l'incontro

La Consulta Permanente per le Politiche a Favore delle Persone con Disabilità del Comune di Corato, con il supporto dell'Amministrazione Comunale, ha ritenuto doveroso, nei confronti dei possibili aventi diritto ad agevolazioni circa l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, organizzare un incontro pubblico informativo che si è tenuto lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 18:00 presso la Sala Verde del Palazzo di Città.Tale finanziamento, già presente negli anni precedenti, era praticamente sconosciuto alla cittadinanza, tant'è che nell'ultimo triennio meno di dieci richieste (tutte accettate), sono state pervenute al Comune.All'incontro pubblico informativo hanno preso posto al tavolo dei relatori il Sindaco del Comune di Corato Corrado De Benedittis per i saluti istituzionali, l'Assessore alla Città Solidale e alle Politiche Sociali Felice Addario per l'intervento introduttivo, il Funzionario Comunale Annamaria Cimadomo per l'intervento sull'Avviso pubblico del Comune di Corato e l'Ingegnere Maria Luisa Cannillo per l'intervento sul Bonus Barriere Architettoniche.Il Comune di Corato ha pubblicato, datato 17 gennaio 2023, l'Avviso pubblico Contributi per opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche – anno 2023 a seguito del quale saranno erogati contributi (assegnati dalla Regione Puglia) per opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.Sempre il 17 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la conferma della proroga fino al 31 dicembre 2025 per la detrazione del 75%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, sugli interventi diretti a rimuovere limiti e ostacoli agli spostamenti o alla fruizione di servizi, specialmente da parte delle persone con disabilità, il cosiddetto Bonus Barriere Architettoniche.Al termine della conferenza spazio agli interventi del numeroso pubblico direttamente interessato.