I 5 aspetti da considerare nella scelta dell’auto usata

i proprietari precedenti; i chilometri percorsi; gli interventi di manutenzione e le revisioni effettuate; effettuare controlli visivi, meccanici e interni; e infine provarla con un Test Drive . I proprietari precedenti

I chilometri percorsi

Il contachilometri è reale o è stato manomesso

Gli interventi di manutenzione

Effettuare controlli visivi, meccanici e interni

Test drive