Motori ed eccellenza, Automotive Campanile protagonista del programma “Fatti ad Arte”

Tra le 12 storie di eccellenza del programma, condotto da Alina Liccione con la regia di Vito Capuano, ci saràl'azienda di famiglia fondata anel 1958 dal compianto Giovanni Campanile.Ampliatasi anche con la, Automotive Campanile è un punto di riferimento nel settore della riparazione veicoli, nelle aree delle convenzioni assicurative, leader del noleggio auto, delle convenzioni flotte e dell'auto retail, oltre a essere carrozzeria Fiat, Mercedes, BMW e MINI.Artigianato e professionalità, tradizione e futuro, famiglia e società: questi iche contraddistinguono l'attività, entrata a far parte delle eccellenze del territorio pugliese e italiano nel settore dell'Autoriparazione e dell'Automotive, ottenendo il prestigioso riconoscimento didalle diverse società di noleggio.Su Automotive Campanile si accendono dunque i riflettori di "Fatti ad Arte", che andrà in onda nei giornicome anticipato sui social nelle scorse ore. Domenica 21 il programma andrà in onda alle 15:30 su Telenorba, lunedì 22 alle 13:30 su Teledue e martedì 23 alle 20:15 su TgNorba 24.Il nuovo programma, realizzato sotto la guida del direttore di rete Titta De Tommasi in collaborazione conracconta storie di artigiani di eccellenza che, attraverso l'rappresentano oggi imprese di successo ed espressione dele della tradizione pugliese.Per maggiori informazioniSede di Canosa: Via Maddaloni n. 17, 76012Sede di Barletta: Via Trani n. 151, 76121Sito web: https://automotivecampanile.it/ Facebook: https://www.facebook.com/automotivecampanile Instagram: https://instagram.com/automotivecampanile Twitter: https://twitter.com/autocampanile LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/automotive-campanile-813076b7