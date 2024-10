Il 27 ottobre la celebrazione di MurGEopark Geoparco Mondiale UNESCO

Francesco Tarantini , Commissario straordinario del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

, Commissario straordinario del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Alessia Amorfini , Coordinatrice nazionale dei Geoparchi Italiani

, Coordinatrice nazionale dei Geoparchi Italiani Serena Triggiani , Assessora all'Ambiente della Regione Puglia

, Assessora all'Ambiente della Regione Puglia Francesco Addante , Direttore generale di ARTI Puglia

, Direttore generale di ARTI Puglia Paolo D'Addabbo, Presidente della Commissione di valutazione del bando Parco Innova

Il riconoscimento dell'Alta Murgia e delle Premurge come Geoparco Mondiale UNESCO segna un traguardo storico per la tutela e valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale. Alla presenza delle istituzioni regionali, di alcuni parlamentari e della comunità del Geoparco, celebreremo questo importante risultato, che apre nuove prospettive di sviluppo sostenibile e innovazione per le comunità locali.Durante l'evento saranno presentati e premiati i due progetti vincitori dell'avviso "Parco Innova", promosso dall'Ente Parco in collaborazione con ARTI Puglia. Il bando ha incentivato l'innovazione e la sostenibilità, con l'obiettivo di valorizzare il Parco attraverso proposte che coniughino tradizione e sviluppo economico.Interverranno:I rappresentanti della Comunità del Geoparco e delle istituzioni regionali e locali