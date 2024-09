MurGEopark, online l’avviso per l’affidamento del programma di educazione ambientale 2024/2025

L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha pubblicato l'avviso per l'affidamento del, parte integrante delle iniziative promosse da. L'iniziativa si inserisce in un contesto di grande rilevanza per la valorizzazione del territorio murgiano, con un focus particolare sui temi della biodiversità, geodiversità e cambiamento climatico.Il tema centrale, "Paesaggi in evoluzione – La Murgia tra biodiversità, geodiversità e cambiamento climatico", mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui delicati equilibri che caratterizzano il pianeta e sulle sfide ambientali che si è chiamati ad affrontare., promuovendo una cultura della sostenibilità e della protezione ambientale.La ricchezza di geositi, dalle grotte carsiche alle doline, e la presenza di una biodiversità variegata rendono questo lembo di terra il contesto ideale per un programma educativo incentrato sull'educazione ambientale e sulla valorizzazione del patrimonio naturale.(Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo, Spinazzola, Toritto, Laterza, Acquaviva delle Fonti). Le proposte progettuali dovranno essere in linea con il tema centrale dell'avviso e mirate a sviluppare nei giovani una consapevolezza attiva, rendendoli promotori di azioni concrete per la tutela ambientale.e dovranno essere presentate attraverso la piattaformaL'avviso completo è consultabile sul sito del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: https://bit.ly/avviso-educazione-ambientale