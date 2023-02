Iniziativa "Camperando": i camper sono arrivati in città

Nella giornata di ieri, gran parte dei trenta camper attesi nella nostra città sono arrivati a destinazione, all'interno della piazzola di sosta adiacente la Villa Comunale.L'iniziativa, promossa dall'associazione Camperando, ha portato la carovana a Corato, in vista della quarantatreesima edizione del Carnevale.«Essere camperisti è sinonimo di libertà, non c'è modo più bello di viaggiare - ci dice uno dei turisti appena giunti a Corato, da San Severo. - Ci aspettiamo una grande edizione del Carnevale, siamo qui per divertirci e vivere dell'atmosfera carnevalesca con le nostre famiglie e i nostri figli. Consiglio a tutti di viaggiare in camper almeno una volta nella vita, cambia il modo di approcciarti al mondo, vedi tutto con occhi diversi».L'iniziativa oltre a portare lustro alla nostra città, muoverà l'economia cittadina, con ristoranti, bar che godranno di questo flusso turistico. Una bella ventata di novità per la nostra Corato.