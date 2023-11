"Innesti 2023", domani la presentazione del progetto di Animazione Sociale del Comune di Corato

Giovedì 16 novembre alle ore 18.00, presso la Sala Verde del Palazzo di Città, ci sarà la presentazione pubblica delle attività di animazione sociale rivolte a bambini e ragazzi previste nei mesi di novembre e dicembre dal programma Innesti 2023. Le attività si suddividono in tre progettualità.La prima, denominata "Sotto Sotto", mira a promuovere il benessere psicologico dei minori ed una maggiore consapevolezza emotiva attraverso un percorso di alfabetizzazione emotiva e di educazione civica. In particolare, le attività si rivolgono ai minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni e offrono opportunità in ambito teatrale, musicale, artistico e motorio. Si svolgeranno presso gli Istituti Comprensivi del territorio. Le attività sono promosse dalla Cooperativa Sociale Zorba, dall'Osservatorio Astronomico Andromeda, da Ecoteca Lab, dalla Cooperativa Sociale EOS, dal Giardino di Gloria OdV, dal Centro studi e didattica ambientale Terrae e da Gocce nell'Oceano onlus.La seconda progettualità, denominata "Percorsi in Gioco", mira a promuovere stili di vita positivi e creativi attraverso attività didattiche e ludico-ricreative destinate a minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. In particolare, i minori potranno aderire ad attività di educazione al gioco sano, di educazione ambientale, di arteterapia, di ecoprint e di scoperta astronomica. Le attività si svolgeranno presso gli Istituti Comprensivi del territorio, al Parco Comunale e in Piazza Di Vagno. Le attività sono promosse dalla Cooperativa Sociale Zorba, dall'Osservatorio Astronomico Andromeda e da Ecoteca Lab.La terza progettualità, denominata "Tuko Pamoja" ("noi siamo insieme" in lingua Swahili), mira invece alla promozione dell'integrazione interculturale e delle differenze. In particolare, le attività mirano favorire l'inte(g)razione degli alunni e delle alunne con background migratorio all'interno dei contesti scolastici, attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali che contribuiranno a decostruire stereotipi e pregiudizi all'origine delle diverse forme di discriminazione: sia di genere che legate al colore della pelle. Le attività si svolgeranno presso gli Istituti Comprensivi del territorio e in alcuni luoghi di aggregazione della Città. Le attività sono promosse dalla Comunità Oasi 2, dalla Cooperativa Sociale DidatticaWeb, dall'Associazione culturale La Mancha e dalla Scuola Parentale Claudio Naranjo.Per conoscere nel dettaglio i contenuti e le date delle attività, si suggerisce alle famiglie di partecipare all'incontro pubblico e di contattare le organizzazioni promotrici.Le tre progettualità sono state definite nel mese di ottobre attraverso un percorso di co-progettazione (art. 55 Codice Terzo Settore) realizzato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato e le realtà del Terzo Settore selezionate attraverso la procedura ad evidenza pubblica relativa al programma INNESTI 2023 che si è conclusa nel mese di settembre.«Dopo la prima edizione del 2022, torna INNESTI: progettualità sperimentali per il contrasto alle povertà educative e per il benessere dei minori», commentano il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. «La novità più importante di quest'anno sta nella sperimentazione della co-progettazione quale metodo innovativo per favorire maggiore collaborazione tra Comune ed Enti di Terzo Settore. Progettare insieme è stato molto bello: adesso si parte con le attività, aiutateci a diffondere la voce».