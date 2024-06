L'estate coratina si apre con un omaggio all'artista Astor Piazzolla

Giovedì 27 giugno, concerto della band coratina di World Music, South of the hills

Lunedì 1 Luglio, concerto dei Sara & Synthomatics, band Pugliese Neo Soul

L'estate ainizia con "Il, con il solstizio d'Estate, ritorna la classica rassegna culturale che apre la stagione più calda della città di Corato, quest'anno conL'evento, inserito nel programma di Brisighella sotto le stelle e nel programma nazionale della Festa della Musica 2024, vede la tappa coratina organizzata da Pro Loco Quadratum Corato, AlterAzioni, Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi – Corato, con il Patrocinio del Comune di Corato.Il concerto-omaggio all'artista Astor Piazzolla si terrà, con ingresso libero e verrà messo in scena dal quintetto di archi formato da Clelia Sguera, Matteo Notarangelo, Vincenzo Anselmi, Anna Fasanella e Leonardo Lospalluti, con la partecipazione di Wellness Academy."La festa della musica è ormai un appuntamento fisso per la Pro Loco di Corato e per l'Amministrazione Comunale. Un rito che si rinnova in sinergia con il plesso scolastico "Tattoli – De Gasperi, con cui abbiamo avuto la possibilità di collaborare per diversi anni e che quest'anno si arricchisce con il contributo dell'associazione AlterAzioni" afferma Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco Quadratum.Seguirannoche si terranno sempre nel chiostro di Palazzo di Città, alle ore 20.30:Il calendario culturale estivo di Brisighella e quello più ampio degli eventi Pro Loco continua e verrà presto reso pubblico in tutti i suoi eventi.