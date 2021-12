La Joajò di Santa Lucia torna a scaldare i cuori dei coratini

Formalmente si è trattato della quarantanovesima edizione della Joajò organizzata dalla Pro Loco. Nei fatti, però, il falò di Santa Lucia è una tradizione antichissima. Ieri, il grande fuoco, è tornato ad ardere davvero e non in maniera virtuale come si era provato a fare l'anno scorso. Il fuoco che brucia la legna, che riscalda e illumina, nel nome di Santa Lucia, quest'anno ha avuto un significato particolare, quello di un lento e graduale ritorno alla normalità durante un periodo flagellato dall'emergenza sanitaria.I coratini, anche in questa occasione, non hanno fatto mancare la propria presenza. La meraviglia è la stessa da sempre: gli occhi dei bambini e dei grandi si riempiono del medesimo stupore anche se gli anni passano, se il corpo matura, se lo scorrere del tempo si fa sentire.Davanti al falò di Santa Lucia si torna bambini, anche per un solo attimo, per la capacità che hanno quelle fiamme di sgombrare la mente da ogni pensiero.Il fuoco è stato acceso dalle mani del sindaco di Corato, De Benedittis, che ha dedicato l'evento ai più giovani. La benedizione del fuoco è stata impartita da don Giuseppe Lobascio; il ricordo della tradizione rispolverato dal presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli . Nel video che riproponiamo, ecco le fasi più belle di questa storia antichissima ma che ogni anno torna attuale.