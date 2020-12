In tempo di pandemia anche la Joajò diventa digitale

Il fuoco della jò a jò riscalderà il cuore dei coratini anche in questo anno 2020.La Pro Loco "Quadratum" con il patrocinio del Comune di Corato, dell'UNPLI Puglia e il sostegno di GRANORO, non intende perdere quella che per tutti noi è più di una tradizione, ma un vero e proprio momento radicato che ci ha appartiene come comunità, fin dalla notte dei tempi.Facendo comunque i conti con le esigenze e le limitazioni dell'emergenza sanitaria, abbiamo fortemente voluto questa edizione della Jò a Jò reinventata in versione digitale con tre dirette in streaming sulle pagine facebook Jò a Jò e Pro Loco Quadratum nelle giornate 11, 12 e 13 dicembre 2020.Un programma speciale, che unisce al falò il gusto delle nostre tradizioni e la condivisione del rito del fuoco nelle sue sfaccettature con altre realtà del Sud Italia in rete.Di seguito il calendario delle iniziative:Venerdì 11 DicembreOre 18.30 "La Jò a Jò a tavola" – show-cooking in streaming social alla Vigilia del fuoco tipico della nostra tradizione - a cura dello Chef Stefano Torelli;Sabato 12 DicembreOre 18:30 Santa Messa presso la Chiesa Matrice in onore di S. Lucia con l'Unione Italiana Ciechi (possibile partecipazione in presenza)Ore 19.30 Benedizione e Accensione e Storytelling del falò in diretta streaming con gli interventi di:Enrico Iurilli – NarratoreLuigi Palumbo – MusicistaPietro Catucci – MusicistaDomenica 13 DicembreOre 17.30 "Il fuoco non si spegne, ma unisce": Livestreaming – Tavola rotonda in collaborazione con i partners dei rituali festivi legati al fuocoIntervengono:Gerardo Strippoli – Presidente Pro Loco CoratoRocco D'Elicio – Presidente Pro Loco Montescaglioso (MT)Emanuele Nitto – Presidente Pro Loco Novoli (LE)Referente Comune di Aidone (EN)Beniamino Marcone - Vice Sindaco Comune di CoratoAldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia"Abbiamo fortemente desiderato e voluto mantenere la tradizione del falò dedicato a Santa Lucia, con una edizione adeguata e nel rispetto delle prescrizioni legate all'emergenza sanitaria - sottolinea il Presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli - Voglia, questa fiamma che parte dal Palazzo di Città, essere un segno di speranza per tutti noi, l'augurio di una ripresa e il senso forte di appartenenza della nostra comunità, l'abbraccio e la vicinanza a coloro che stanno soffrendo"