Labartino Concept Store, a Corato si rinnova lo store dedicato ad arte e design

Sull'onda dell'entusiasmo della recente apertura del nuovo showroom a Bitonto, la famiglia di Labartino punta sulle origini, inaugurando a Corato un nuovo spazio tutto dedicato al design, una nuova sede rinnovata e innovativa per Labartino Concept Store.È stato inaugurato ieri con un esclusivo Aperi-Design il rinnovato store di Corato, sulla Sp 231 al numero 32, un'occasione per incontrare amici, clienti, architetti, designer e tutti i partner della realtà Labartino, e ovviamente per mostrare le creazioni artigianali, uniche nel loro genere, che affondano le radici in un concreto know-how artigianale, impreziosito dalla collaborazione con aziende specializzate e importanti designer. Tra gli invitati che hanno presenziato, anche il sindaco di Corato Corrado De Benedittis e lo stimato artista Dario Agrimi.Il progetto Labartino Concept Store punta su uno stile che coniuga atmosfere retrò e aspetti contemporanei, un ritorno ad un passato rivisitato con gusto luxury e con l'attenzione ai dettagli che interpretano le identità di Labartino e l'evoluzione degli stili di vita, celebrando l'artigianalità sartoriale Made in Italy.Comfort, innovazione e stile, con una versatilità capace di adattarsi a tutti gli spazi, dalle soluzioni professionali all'arredo di casa, il tocco Labartino si vede a primo impatto. Intorno alla realtà coratina stanno nascendo nuove, proficue collaborazioni per continuare il percorso aziendale di ricerca nell'ambito del design e dell'arte.Nel nuovo store di Corato, insieme a quello inaugurato a Bitonto via Giovanni XXIII 4 nel maggio scorso, Labartino guarda al futuro senza dimenticare le radici artigiane, con grande attenzione per ogni dettaglio, raccontando una storia di qualità e bellezza.Per saperne di piùSito web http://www.labartino.it/ Facebook https://www.facebook.com/labartinohometailors/