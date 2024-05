Giornata internazionale dell’Ostetrica, evento a Corato domenica 5 maggio

Powered by

Domenica 5 maggio, le Ostetriche dell'U.O.C Ostetricia e Ginecologia di Corato, d'intesa con le Ostetriche del Distretto Sociosanitario n. 2 e con il Comune di Corato – Assessorato alle Politiche Sociali, promuovono un'iniziativa di comunità per celebrare la Giornata Internazionale dell'Ostetrica.Presso il Chiostro di Palazzo di Città, dalle ore 9.30 sino alle 12.30, si terranno attività e laboratori dedicati alla donna in tutte le fasi di vita, promuovendo tematiche quali la contraccezione, la prevenzione dei tumori genitali femminili, l'educazione al benessere durante l'adolescenza, la gravidanza e la menopausa. Si svolgeranno sessioni di MAMMAFIT e PILATES tenuti da istruttori specializzati.L'evento è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. La partecipazione alle attività con gli istruttori avverrà previa prenotazione telefonica gratuita. MAMMAFIT 349-1272862, PILATES 329-0123388.Il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario esprimono soddisfazione per l'iniziativa, invitando la cittadinanza interessata a partecipare.