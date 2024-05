GAL Le Città di Castel del Monte promuove un incontro sulla filiera del frumento duro nel territorio andriese e coratino

Venerdì, nella sede della, si terrà il prossimo appuntamento del GAL Le Città di Castel del Monte dedicato alla filiera del frumento duro nel territorio andriese e coratino.Il frumento duro riveste un ruolo centrale nell'agricoltura italiana sia in termini di consumo annuo sia per quanto riguarda la domanda dell'industria molitoria e pastaria.Nonostante tutto, il settore vive un momento non facile, sia a livello climatico che per i prezzi di mercato che risultano essere molto bassi.Di questo si parlerà nell'incontro di domani che si terrà a Terra Maiorum, in via Castel del Monte 184 a Corato e che si intitola "".Prosegue così il ciclo di iniziative informative denominato "Il sistema della conoscenza" ideato dal Gruppo di azione Locale di Andria e Corato per innovare il comparto agricolo ed agroalimentare qualificando gli addetti al settore ed informando i gestori del territorio attraverso interventi di esperti del mondo accademico e la condivisione di esperienze di successo.