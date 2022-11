Lunedì 14 novembre, dalle 20 alle 21:30, il Settore adulti dell'Azione Cattolica diocesana proporrà a Corato l'incontro di Laboratorio della formazione "Dialogo o finzione? Piccoli suggerimenti per l'ascolto attivo", in programma al Centro parrocchiale "Luisa Piccarreta" di via Leonello, 9/11. L'appuntamento sarà animato dal dottor, psicologo-psicoterapeuta.«La programmazione di Settore per quest'anno associativo avrà tra le priorità la relazione e la comunione che orientano all'evangelizzazione» è quanto evidenziato in una nota agli associati da don Gaetano Corvasce, Francesco Mastrogiacomo, Maria Lanotte Gianfranco Cuna, rispettivamente assistente unitario dell'Azione Catolica, presidente diocesano e vicepresidenti del Settore adulti di Azione Cattolica. «Il desiderio è quello di realizzarla in armonia con il creato, insieme a tutti i fratelli e le sorelle nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, in un movimento di contaminazione generativa. Alla luce di questa prospettiva il Settore Adulti vuole offrire un'occasione in cui riflettere sull'ascolto attivo, come opportunità per dialogare con le alterità che non siano solo di matrice religiosa, ma anche socio-culturali».Il Laboratorio è aperto agli animatori dei gruppi adulti, agli educatori dei gruppi giovani, ma anche a coloro che desiderano conoscere l'opportunità formativa offerta dall'Azione Cattolica, e a quanti vogliono formarsi per offrire un contributo significativo nei vari ambienti di vita.Gli interessati a partecipare al Laboratorio possono effettuare l'iscrizione online (link al form) , oppure possono accedere mediante la scansione del QR Code inserito nella locandina.Per ulteriori informazioni rivolgersi a Maria Lanotte al 3296020983 e Gianfranco Cuna al 3485484289.