Domani arriva a Corato l'Effige pellegrina della Madonna di Lourdes

alle ore 17:30 raduno dei partecipanti in Santuario;

ore 18 ingresso dell'immagine di Maria e catechesi dell'Arcivescovo;

ore 18:30 santo Rosario;

ore 19 Celebrazione Eucaristica e saluto a Maria nel cortile antistante il Santuario.

L'UNITALSI nazionale sta vivendo in questi mesi una Peregrinatio Mariae, portando in tutta Italia l'Effige pellegrina di Nostra Signora di Lourdes: l'antica statua che accompagna la, partita direttamente da lì nello scorso mese di settembre.«È la Madonna – si legge in un comunicato dei presidenti e degli assistenti delle Sottosezioni Unitalsi dell'Arcidiocesi - a compiere un pellegrinaggio verso noi, permettendo a quanti non possono recarsi a Lourdes di raccogliersi in preghiera attorno a quella immagine. L'invito è quello di raccogliersi intorno a Maria, di amarla e di pregarla intensamente, chiedendole di illuminare, guidare e orientare le nostre scelte, spingendoci a Gesù».Le trepresenti nella nostra Chiesa diocesana hanno pensato e organizzato un pellegrinaggio dell'immagine nelle diverse città, tra pellegrini, ammalati, volontari e comunità che attendono questi giorni di grazia.Il momento centrale sarà vissuto mercoledì 28 febbraio presso il Santuario della Madonna dello Sterpeto di Barletta:«L'invito - si legge nel citato comunicato - a partecipare al pomeriggio di mercoledì è rivolto a tutta la Chiesa diocesana, particolarmente a tutti coloro che hanno partecipato ai pellegrinaggi Unitalsi, alle iniziative di carità e solidarietà delle Sottosezioni, ai volontari, agli ammalati, ai benefattori e particolarmente ai sacerdoti e ai religiosi. I sacerdoti portino camice e stola bianca. È un momento da vivere insieme, in questo tempo sinodale che ci allena a camminare dietro Gesù, in compagnia di Maria, verso un futuro di speranza per tutti!».Programma:Trani, ore 20.00, Accoglienza presso Parrocchia Spirito SantoCorato, ore 9.45, RSA Beata V. Maria Salus Infirmorum Oasi di NazarethBisceglie, ore 10.45, Basilica San Giuseppe Universo Salute Opera Don UvaBarletta, ore 18.00, Accoglienza presso il Santuario Madonna dello Sterpeto e momento formativo a cura di S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo – ore 19.00, celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo con la partecipazione delle sottosezioni UNITALSI Trai, Barletta, Margherita di Savoia