Una nuova comunità di suore nell'Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie

Martedì 3 gennaio, alle ore 19, si terrà a Bisceglie la presentazione di una nuova comunità religiosa formata da tre componenti della Congregazione delle Suore Francescane di Nostra Signora al Monte. L'appuntamento avrà luogo nel corso di una celebrazione eucaristica presieduta per l'occasione da Sua Eccellenza Monsignor Leonardo D'Ascenzo nella parrocchia di San Silvestro. L'annuncio è stato effettuato dallo stesso Arcivescovo congiuntamente a Suor Mimma Scalera, delegata episcopale per la vita consacrata.«In fedeltà al carisma ricevuto per mezzo della fondatrice Rosa Bianchi, che pone al centro della loro vita e missione il segno della sua bontà paziente e premurosa, le suore desiderano incamminarsi con sollecitudine verso ogni uomo che è nel bisogno, soprattutto per la difesa e la promozione della vita in ogni sua manifestazione» è quanto riportato nella nota diocesana.«La comunità, in uno spirito di comunione e di fraternità, svolgerà il suo ministero al Centro anziani Storelli e nella Scuola d'infanzia "Gesù Fanciullo", nella cura della persona con amore e tenerezza e nell'educazione amorevole verso le nuove generazioni, oltre che a livello pastorale nella parrocchia di San Silvestro, con una presenza collaborativa al progetto pastorale e di prossimità alla gente. Lodiamo il Signore per questo dono di grazia per la Chiesa diocesana».L'attività pastorale della nuova fraternità è iniziata il 13 dicembre scorso con Suor Filomena, Suor Pascasie e Suor Léonie, ed è dedicata a Sant'Elisabetta d'Ungheria, principessa della carità, che diede tutto ai poveri e abbracciando la povertà si adoperò totalmente alla cura degli infermi.