Luigi Palumbo & Aquarata in concerto a Castel del Monte

Martedì 3 Agosto a partire dalle ore 19.00 il tramonto e il Maniero Federiciano, accompagneranno le note del gruppo Luigi Palumbo & Aquarata con un repertorio di musica popolare in vernacolo coratino, i cui testi sono curati dall'autore Gerardo Strippoli.La tappa di Castel del Monte è stata inserita per celebrare la conclusione della rassegna che ha come obiettivo quello di creare un connubio tra musica e beni culturali situati nell'area dei comuni attraversati dalla Via Francigena. Beni culturali che fanno da sfondo ai racconti della Terra di Puglia attraverso la musica in un viaggio che guarda al passato per proiettarsi nel futuro.Il gruppo Aquarata torna in un live dopo un lungo periodo di pausa. Un segno tangibile per la ripartenza di una band storica, nata nel 2005 e che vanta una serie di premi e riconoscimenti.Il Progetto Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena è finanziato dall'Avviso Custodiamo la Cultura in Puglia della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese ed è organizzato dall'UNPLI Puglia insieme alle Pro Loco di Corato, Ruvo di Puglia e Andria e gode del partocinio del Mibac - direzione di Castel del Monte e dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Andria.