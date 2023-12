Mercato immobiliare a Roma: crescono i prezzi e la richiesta di immobili di lusso

Le quotazioni nei vari quartieri e le scelte degli investitori

Roma: le zone dove i prezzi delle case sono calate

Ilè stato all'insegna, per i primi sei mesi dell'anno, dell'aumento dei prezzi. Come rilevato dall'ufficio studi di uno dei principali gruppi di agenzie immobiliari a livello nazionale, nel primo semestre dell'anno in corso l'incremento è stato pari allo 0,7%.Un dato che spicca a livello cittadino è l, ma anche appartamenti con terrazzi, ampi box auto e viste panoramiche affascinanti (queste ultime non mancano nella Città Eterna, luogo dove le bellezze della storia sono ammirabili in tutta la loro magnificenza).Un ulteriore aspetto degno di nota riguarda la tendenza, che si fa via via più importante, adove è possibile apprezzare ancheIn queste macro-aree, i prezzi al metro quadro, pur essendo alti, sono leggermente inferiori rispetto a quelli del centro storico (parliamo di un range fra i 6500 e gli 8000 euro al metro quadro).Roma, come ben si sa, è una città immensa, caratterizzata daA seconda della zona, si parla, oltre che di quotazioni, di scelte diverse da parte di chi acquista immobili.Degno di nota a tal proposito è il caso del(la richiesta media si aggira attorno ai 450 euro a stanza).Lo stesso si può dire per il, ottimamente servito dai mezzi pubblici e non molto lontano dalla sede dell'Università di Roma Tor Vergata. Stessa situazione in Via Casilina e nell'area di Centocelle Vecchia dove, in media, affittare un monolocale può garantire rese mensili attorno ai 600 euro.Per quanto riguarda il nodo dell'andamento delle quotazioni,figurano l'areache nel corso del primo semestre di quest'anno ha visto i prezzi delle case interessati da una crescita del 3,2%, la zona di, con un incremento dell'1% edove, invece, la flessione verso l'alto è stata decisamente più contenuta e pari allo 0,2% circa.- su siti verticali come Immobili Ovunque, è possibile trovare molti annunci di case in vendita Roma online e avere la certezza del loro essere stati elaborati e pubblicati unicamente da agenti immobiliari esperti - può scegliere anche le proposte dii.L'indagine citata all'inizio dell'articolo ha inquadrato una situazione all'insegna della flessione negativa per l'area attorno a, ma anche per la zonae per ilSpostandosi più verso il centro, è possibile riscontrare ribassi anche nella zona di Montesacro e nelle vicinanze di Villa Ada.I numeri del primo semestre dell'anno che sta per finire parlano di perdita di quota dei prezzi anche per la frazione diSituata nel territorio del VI Municipio, si contraddistingue per la presenza di diversi trilocali i cui prezzi massimi superano di poco i 100000 euro.Con gli immobili nuovi che, in media, hanno prezzi attorno ai 3000 euro al metro quadro, ha visto un generalePer quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il segno meno, come evidenziato dalla nota trimestrale dell'Osservatorio OMI per l'Agenzia delle Entrate, riguardasono state