Corato e la crisi abitativa: alti i numeri delle occupazioni abusive in città

La città di Corato sta affrontando una crescenteSu un totale di 27.982 abitazioni, quasi 10.000 case risultanoovvero il 35% delle abitazioni presenti sul territorio.Il dato rivela la criticità della situazione poiché colloca la città alQuesto è quanto emerge da un'indagine condotta dabasata sul quadro delineato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), attraverso il suo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.I dati censuari, il cui ultimo aggiornamento risale al 2021, fa riferimento al concetto di "abitazione permanentemente occupata", ovvero il luogo in cui almeno un individuo ha la propria residenza abituale. Va sottolineato che tra le abitazioni non permanentemente occupate rientrano non solo le strutture disabitate, ma anche le seconde case, particolarmente rilevanti nelle destinazioni turistiche.Diversi sono i motivi che spingono i proprietari a. Tra le principali cause vi è la paura di affittuari che potrebbero non assolvere ai propri impegni e la dInoltre molti preferiscono tenere le case vuote, pagando le spese condominiali e le utenze, sperando in un momento favorevole per una futura vendita.Ad allarmare ulteriormente il quadro delineato sono i dati rilasciati da Arca Puglia sull'Il report è stato rilasciato a seguito dell'incontro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, tenutati a Bari.Secondo la ricerca condotta dall'ente, il, ossia a fronte di 602 alloggi popolari 63 non disporrebbero di regolare contratto di locazione. Un risultato che viene di poco superato solo da Gravina in Puglia con il 10,9%.Le motivazioni legate all'abusivismo sono molteplici. Nella maggior parte dei casi, a rientrare in questo fenomeno sonoCi sono, inoltre, casi di trasferimento non autorizzato a parenti o amici che hanno lasciato la casa o hanno perso il diritto all'assegnazione. E purtroppo,