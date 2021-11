Nichi Vendola a Corato per presentare il suo libro di poesie "Patrie"

Sabato prossimo, 20 novembre 2021, alle ore 19:30, presso l'Auditorium del Liceo Artistico Statale "Federico II- Stupor Mundi" di Corato, l'Amministrazione comunale incontra Nichi Vendola, già Presidente della Regione Puglia, per la presentazione del suo libro di poesie "Patrie" edito da il Saggiatore.Una raccolta di poesie, con le quali Nichi Vendola ci racconta 40 anni della sua vita: "il suo viaggio nelle tante patrie. Patrie che sono luoghi, persone, esperienze di vita vissuta, amori, amicizie, stati d'animo, sofferenze vittorie, sconfitte…".L'autore dialogherà con il Sindaco, Corrado De Benedittis e la serata sarà accompagnata dalle letture a cura di Giuliano Maroccini, insegnante e direttore artistico del festival Verso Sud. Sarà, inoltre, possibile acquistare in loco il libro, dal banchetto allestito dalla libreria Sonicart b-Side di Corato.La manifestazione si sposa con l'inserimento di Corato nel progetto "Città che legge", la promozione della lettura attiene, infatti, all' azione di sviluppo culturale della città proprio dell'ente, azione rivolta alla città nel suo complesso e ai giovani in particolare.La poesia rappresenta, inoltre, una modalità espressiva contemporaneamente complessa e democratica, che sin dall'antichità è connessa all'azione pubblica: "Fu poeta e abile condottiero", "fu politico e scrisse molte opere poetiche", si legge infatti, per esempio, nelle biografie di Sofocle e Parmenide; che la poesia è "luogo atto a formare una comunità" (Hofmannsthal) perché nella nominazione poetica delle cose si giunge alla loro essenza imparando a ricomprenderle nella cura del linguaggio e decentrando lo sguardo."Siamo onorati di ospitare il Presidente Nichi Vendola. A lui, ci lega un antico legame fondato sull'impegno per cambiare l'ordine di cose esistenti. - afferma il Sindaco, Corrado De Benedittis - Il suo nuovo libro di poesie dal titolo "Patrie" è una boccata d'ossigeno dentro le dinamiche spesso asfittiche delle prassi amministrative.Nichi Vendola con la sua storia e i suoi scritti ci richiama a declinare il governo dei territori e delle città secondo la prassi di una concretezza che si porta dentro l'affanno del mondo e le speranze di ogni uomo, di ogni donna, di qualunque patria".Ingresso gratuito, si accede esclusivamente muniti di Green Pass; è obbligatorio indossare la mascherina.Per informazioni: 320 5521177.