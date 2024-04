“Creare casa”: grande partecipazione alla Giornata del Ministrante a Barletta

": questo il tema dellache quest'anno si è svolta a Barletta – presso ilIl tutto ha visto la collaborazione dell', della, dele degliUna festa - quella della giornata del ministrante - che ogni anno la vede ubicata in paesi differenti della diocesi, attirando tanti ragazzi, ragazze, bambine, bambini, adulti, laici, religiosi, religiose e sacerdoti. Presenti in gran numero - soprattutto i ministranti - di ogni età: dai più piccini ai più grandi, provenienti dalle parrocchie dei Paesi di Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia.La giornata ha avuto inizio con l'accoglienza alle ore 9:00, è seguita poi la catechesi diche ha percorso insieme alla giovane folla la scena dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria:"Eccomi, così come lo ha detto Maria tantissimi anni fa, lo puoi dire anche tu, rispondendo alla chiamata di Dio che bussa al tuo cuore e aspetta che tu gli apra. Allora se senti che il Signore ti sta chiamando ad essere felice, gioioso, ad essere un ragazzo, una ragazza bella, se stai sentendo la chiamata di Dio che sta bussando alla tua porta, non aver timore, non aver paura, tu dì 'eccomi' ".La giornata è continuata con la divisione in gruppo dei ministranti e con il mini-game alle ore 11:15. Alle ore 12:30 tutti hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta dall' Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, successivamente si è svolto il pranzo a sacco e il successivo spostamento nel centro storico, il quale ha visto il diramarsi del corteo con tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che hanno colorato le strade di Barletta indossando i loro bianchi camici e sventolando i loro striscioni e cartelloni. La giornata si è conclusa alle ore 16:30 con la premiazione dei festoni più belli delle tre parrocchie vincitrici - 1^ classificato,; 2^ classificato,; 3^ classificato,. Per quanto riguarda il video più bello: la- e i saluti finali in concattedrale, in cui è stata svelata la prossima città nella quale si svolgerà la giornata del ministrante –