Fondazione Seca, la rassegna "Girls Voices " prosegue con un omaggio a Mia Martini

La rassegna, ideata dallagiunge a conclusioneIlprotagonista della seratae il suo omaggio a Mia Martini,presso ilNura, una delle voci più colte del panorama pop italiano, nota per il suo inconfondibile stile, propone questo suo nuovo spettacolo con momenti d'intensa magia interpretativa. Il tributo ripercorrerà, con logica temporale, la vita artistica di Mia Martini, riproponendo, senza però stravolgere l'originale, un itinerario tra le sue più note e coinvolgenti canzoni da "Piccolo Uomo" ad "Almeno tu nell'universo" passando per "Minuetto", "E non finisce mica il Cielo".I ticket sono in vendita su https://www.diyticket.it/events/musica/16110/nura-mia-solo-tu-nelluniverso o presso la sede del Polo Museale aPer la rassegna Girls Voices è stata rinnovata la partnership con, in perfetta armonia con il Presidente Nazionale Francesco Schittulli e Michele Ciniero, responsabile LILT per la Provincia B.A.T., con le. A conclusione di ogni evento musicale, verrà offerta una degustazione di prodotti enogastronomici autoctoni, attraversando tutta la Puglia in un percorso sensoriale di sapori, profumi e colori.La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.Info: tel. 0883.58.24.70 o email: info@fondazioneseca.it