Oggi a Corato si chiude il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro"

Il chiostro del Comune si è riempito di giovani per l'occasione

Powered by

Il chiostro delgremito di giovani, spazio agli adolescenti. Oggi,, si conclude il progetto4 che vede protagonisti i ragazzi delle classi prime delle scuole secondarie di secondo gradoriprendendo l' importanza della prevenzione e dell' attività sportiva grazie alla partecipazione e presenza attiva della famiglia Scaringella azienda Corgom Welness evolution.Gli specialisti coinvolti nel progetto, il dottor, specialista in malattie apparato respiratorio e la dottoressa, specialista in malattie apparato cardiovascolare, hanno commentato i dati relativi agli screening effettuati ai ragazzi riscontrando su 445 alunni visitati 7 lievi sindromi restrittive e 10 anomalie cardiologiche, 140 ragazzi in sovrappeso e 20 obesità.Ancora una volta interessante lo sviluppo dell' evento con confronto e breve dibattito con i ragazzi sugli stili di vita, esortandoli ad attenersi a corrette e sane abitudini alimentari e sociali distanziandosi dalle dipendenze.