Omicidio stradale, chiesto processo per un 43enne di Corato

L'uomo rimase coinvolto in un incidente in cui morirono due persone

Laha chiesto il rinvio a giudizio peraccusato di aver provocato l'incidente stradale in cui, il 6 aprile 2019 , morirono il 56ennee la madre 82enneL'imputato rischia un processo per il reato di. L'incidente avvenne sull'autostrada A14 all'altezza di Giovinazzo, in direzione sud. Le indagini coordinate dal pmhanno evidenziato che le due vittime, dopo aver sbandato forse a causa dell'asfalto bagnato ed essersi scontrate con la proprio vettura contro il guardrail, sarebbero state travolte da una delle auto in transito,L'imputato, cioè, avrebbe colpito la macchina con a bordo l'anziana donna e poi anche il figlio che era sceso dall'abitacolo per chiamare i soccorsi. La famiglia delle vittime è assistita dallo studio. Agli atti dell'inchiesta ci sono le consulenze tecniche e anche i video delle telecamere di sorveglianza che hanno consentito di ricostruire la presunta dinamica del sinistro stradale mortale.Lacontesta al 43enne di non aver rallentato nonostante le condizioni della strada e la scarsa visibilità.Accuse che vengono totalmente respinte dalla difesa del 43enne sostenuta dall'avvocato Luciano De Luca.L'udienza preliminare inizierà il 27 aprile 2021 dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del