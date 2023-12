Parrocchia di San Gerardo, momento di condivisione con la cena solidale

Powered by

Il tutto è stato reso possibile con il contributo fattivo dell'istituto professionale Tandoi di Corato, che con gli indirizzi dell'alberghiero e sociosanitario hanno preparato la cena, accolto e messo al loro agio gli ospiti ed al gruppo Maiora srl di Corato, che ha dato la fornitura completa dei prodotti alimentari.

Prima della cena sono intervenuti il referente

della Caritas cittadina Nunzio Mangano, il vicesindaco di Corato Beniamino Marcone, l'assessore alle politiche sociali Felice Addario, il

dirigente scolastico il professor Francesco Catalano.

La cena è stato un momento per dare un senso della comunità che è nello spirito delle

festività natalizie: dalla condivisione, all'allegria fino al servizio: rendersi utili gli uni per gli altri. In questo ha senso il Natale come esperienza da vivere e da estendere nel corso dell'anno. Alla cena ha partecipato, tra gli altri, don Antonio Maldera, vicario zonale che si è fermato con i vari commensali. I ragazzi dell'alberghiero e del

sociosanitario hanno fatto l'esperienza sul campo a mensa: dalle preparazioni, all'accoglienza, dalla somministrazione all'animazione sociale. Il senso è nel cercare un sistema di reti sociali per fare un fronte unico alle diverse situazioni delle nostre comunità.

Con questo gesto, la comunità cittadina ha voluto fornire un momento anche di allegria perché a fine cena si è tenuto uno spettacolo di burattini per augurare a tutti un Natale con il sorriso.

Lo scorso mercoledì 20 dicembre, presso il salone della parrocchia di San Gerardo, si è tenuta la cena solidale, organizzata dalla Caritas cittadina insieme ad un gruppo di associazioni locali, Croce Rossa, AVIS, Arca, con il comune di Corato.