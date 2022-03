Le immagini sono emblematiche a valgono più di molte parole. Il considerevole quantitativo di materiale raccolto nei giorni scorsi attraverso l'impegno dei volontari della Caritas parrocchiale di San Gerardo a Corato è stato confezionato e nella mattinata di domenica 20 marzo è partito per un lungo viaggio alla volta delle zone colpite dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina.«Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo perché è vero che "Aiutando l'altro, aiuti te stesso"» è quanto riportato in un breve ma significativo messaggio diffuso dai referenti della parrocchia.