Rintracciata la famiglia dell'uomo in stato confusionale

Si è risolto in poche decine di minuti il caso dell'uomo ritrovato in stato confusionale e senza documenti dalla Polizia Locale di Corato nel piazzale dell'ospedale di Corato.Grazie alle segnalazioni sui social network e sui mezzi di informazione in poco tempo gli agenti sono riusciti ad ottenere informazioni utili a capire le generalità dell'uomo e a contattare i parenti.Si tratta di un sessantenne di Andria.