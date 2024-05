Sai cos’è una donazione? Lo scopriamo con Antonio Arbore

La donazione è un'anticipazione dell'eredità che sarebbe arrivata con la successione dopo la morte del donante.Per scoprire in modo approfondimento il funzionamento di questo strumento, di seguito un approfondimento a cura di Antonio Arbore, broker di assicurazioni.«Per motivi fiscali e per un nuovo modo di intendere la proprietà immobiliare, in Italia come in gran parte degli altri paesi europei si fa sempre più ricorso alla donazione come forma di anticipo alla successione.L'ultimo rapporto Istat, indica che nel giro degli ultimi anni si è registrato un aumento del 5% delle donazioni immobiliari e del 10% di quelle mobiliari.In pratica, la donazione è quell'atto con cui una persona, chiamata il donante, colui che dona, arricchisce l'altra, chiamata donatario, colui che riceve a titolo gratuito un bene immobiliare, tipo una casa, un terreno o un fabbricato o bene mobiliare, tipo azioni o quote societarie.Questa operazione avviene per atto pubblico e necessita del controllo di un notaio e della presenza di due testimoni».«Con il tempo, la donazione può però generare alcuni rischi, soprattutto per chi riceve il bene.In effetti, la donazione, seppur sia un contratto irrevocabile, può essere annullata oppure impugnata dagli eredi legittimi del donante qualora ritenessero che questa abbia leso dei loro interessi.Ciò rende la compravendita di tali beni complessa perché indebolisce, sia le aspettative economiche di realizzo del venditore, sia le prospettive di certezza di chi compra e anche le banche sono poco inclini a concedere il mutuo.Per queste ragioni, io e tutto lo Staff dello Studio Antonio Arbore Srl, ci siamo specializzati nella proposta assicurativa a copertura del rischio derivante dalla Donazione diventando leader del settore.Quindi se ti è stato donato un immobile, vuoi venderlo o ristrutturalo, o semplicemente hai qualche dubbio in merito visita il nostro portale www.polizza-donazione.it o contattaci ai recapiti che trovi sotto e sarai soddisfatto per ogni tua richiesta».Per maggiori informazioniEmail istruttorie@polizza-donazione.it Via Vitt. E. Orlando 30 70033 CoratoTel: 080 24 63 577 - 0809141403