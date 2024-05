Savino Lapalombella, Gruppo Media One: «L'importanza dell'integrazione territoriale»

Intervistiamo oggi Savino Lapalombella, Gruppo Media One.«Nel tessuto dinamico delle relazioni tra istituzioni, imprenditori e comunità, emergono sempre più esempi di sinergie. A pieno titolo, consentitemi di considerare il Gruppo Media One, con la sua visione all'avanguardia e la capacità di combinare le esigenze di tutti gli attori coinvolti, un pilastro nel panorama dello sviluppo territoriale. Questo anche grazie alla disponibilità e alla proattività delle istituzioni e dell'imprenditoria locale e nazionale».«Chi vuol diventare o essere un imprenditore di successo deve stabilire e mantenere relazioni solide con le istituzioni. Questo legame strategico permette un flusso costante di informazioni, consentendo di comprendere appieno il contesto normativo e le opportunità emergenti. Attraverso dialoghi costruttivi e partenariati duraturi, ci si può posizionare come fautori del cambiamento, traducendo le politiche pubbliche in azioni tangibili per il beneficio della comunità».«La capacità di innovare è un'altra caratteristica distintiva del Gruppo Media One. Attraverso la nostra organizzazione, siamo in grado di identificare le esigenze del mercato e sviluppare soluzioni creative e sostenibili. Questa mentalità imprenditoriale ci consente di anticipare le sfide future e di adattarci rapidamente ai cambiamenti del panorama economico, garantendo allo stesso tempo la crescita e la prosperità dell'intera regione».«Assolutamente si. Una connessione naturale e profonda con le persone è un fattore di successo. Ascoltare attivamente le esigenze e i desideri della comunità è al centro di ogni nostra iniziativa. Attuiamo programmi di coinvolgimento attivo e campagne di sensibilizzazione, per costruire un dialogo aperto e inclusivo con gli imprenditori e i cittadini, incoraggiandoli a partecipare attivamente alla definizione del futuro del nostro territorio».«Il Gruppo Media One, che ho l'onore di rappresentare, abbraccia pienamente il concetto di sviluppo sostenibile. Oltre a perseguire il profitto, il Gruppo si impegna a preservare e migliorare il patrimonio naturale e culturale della regione per le generazioni future. Basti pensare al forte legame con lo sport, di cui siamo da tempo sponsor e sostenitori. Anzi, posso tranquillamente affermare che siamo pionieri di un costante impegno per equità, prosperità e sostenibilità».«In un'epoca in cui la collaborazione e l'innovazione sono essenziali per affrontare le sfide globali, occorrono un approccio integrato e dedizione per la comunità. Un futuro migliore è possibile quando tutti lavorano per un obiettivo comune: la crescita e il benessere del territorio e dei suoi abitanti».