Spari contro i giostrai

L'episodio criminoso ieri pomeriggio nei pressi del luna Park di via Sant'elia

Colpi di arma da fuoco sparati lo scorso pomeriggio nel un luna park montato in città nei pressi della villa comunale in occasione della festa patronale.Dell'episodio si è avuta notizia solo in tarda serata sull'accaduto indagano le forze dell'ordineSeguono aggiornamenti