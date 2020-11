Si spara ancora alla periferia della città, gambizzato pregiudicato

È mistero sul ferimento di un pluripregiudicato di Corato che nel pomeriggio di ieri è stato colpito da colpi d'arma da fuoco all'altezza delle gambe alla periferia della città.Stando a quanto si apprende la vittima, nota agli uffici della polizia, era di recente tornato in città dopo un periodo di detenzione in carcere.Nel pomeriggio di ieri, 18 novembre, nei pressi di via Tuscolana, l'uomo è stato colpito da ignoti. Non è noto, al momento, che tipo di arma abbia sparato né quanti colpi siano stati esplosi al suo indirizzo.Strettissimo il riserbo sulle indagini che sono affidate agli uomini del commissariato di Polizia di Corato, coordinati dal dirigente dott. Cozzoli.Spetterà a loro ricostruire la dinamica dell'accaduto.La vittima non verserebbe in gravi condizioni di salute.