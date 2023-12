13 foto Stare in forma tutto l’anno, alla Wellness Evolution vince la formula H24

Resterà aperta anche durante le festività natalizie, confermando il grande successo della: laha sperimentato in modo vincente l'apertura, per un'esperienza di allenamentonon solo nelle modalità, ma anche negli orari, venendo incontro alle esigenze anche dei frequentatori più esigenti.Localizzata negli ampissimi spazi dia Corato, la Wellness Evolution si configura ormai punto di riferimento per gli appassionati di fitness della città ma anche delle città limitrofe, grazie alladell'offerta che abbraccia numerose discipline e consente di vivere il tempo in palestra come. Con percorsi totalmente personalizzati grazie alla tecnologia che consente a tutti gli strumenti dicon un account personale sempre aggiornato in base agli allenamenti, la Wellness Evolution è un centro sportivo che si può definirecompletamente diverso dall'idea della tradizionale palestra.Estesa su spazi di ben, è una struttura tecnologicamente all'avanguardia,e pensata per garantire un'esperienza di fitness stimolante. Ad illustrarci tutte le peculiarità della Wellness Evolution è il dott.Fisioterapista, Osteopata e responsabile tecnico.