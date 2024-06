Successo a Corato per la Primavera Fest: oltre 15mila presenze di turisti

Un cartellone ricco di eventi che per un mese ha regalato momenti di spensieratezza e di divertimento nel "Borgo che fiorisce". Un grande successo per la Primavera Fest con oltre 15mila presenze di turisti e migliaia e migliaia di persone che hanno visitato la città di Corato.Gli eventi, organizzati dal Comune di Corato in collaborazione con il Gal le Città di Castel del Monte e Slow Murgia sono stati impreziositi da installazioni e fiori che hanno letteralmente conquistato tutti con il naso all'insù a fotografare un cielo colorato da ombrellini e particolari ricami. Le sculture presenti in piazza Sedile e piazza Di Vagno, invece, hanno fatto la felicità dei tanti bambini che si sono divertiti e cimentati in laboratori creativi che hanno unito la convivialità alla magia. Luci e colori anche per le vie del borgo antico che si sono animate con il concorso la "Migliore Vetrina Fiorita".Gli steward del DUC, il Distretto Urbano del Commercio della città, hanno visitato attivamente le attività commerciali, coinvolgendo i commercianti nell'iniziativa e fornendo tutte le informazioni necessarie per partecipare. Questo supporto diretto ha avuto l'obiettivo di facilitare la partecipazione e di garantire che ogni negozio possa presentare al meglio la propria interpretazione del tema "cultura del verde e del decoro urbano".Evento di punta de la Primavera Fest, la Prima Sagra della Carne di Cavallo, una scommessa ed una sfida vinta che ha richiamato migliaia di persone nel Borgo per una due giorni tra i sapori della tradizione, tanta musica e divertimento. Un successo concretizzatosi grazie alla sinergia con la Confcommercio di Corato e con le attività Food e Beverage che si sono unite per presentare una vasta gamma di piatti, dai classici ai più innovativi, tutti rigorosamente a base di carne di cavallo.E ancora la serata Panzerotti e Birra con l'inaugurazione di Piazza Buonarroti riconsegnata alla città grazie ai lavori di riqualificazione finanziati con una misura del Gal le città di Castel del monte e i mercatini a Km 0 che hanno valorizzato i prodotti del territorio e dei tanti imprenditori locali richiamando tante persone provenienti da molti paesi vicini.Corato ha scoperto anche i talenti emergenti della Scuola di Fumetti Korlab e del Festival Korcomics attraverso la mostra "Coratina: Un tesoro da proteggere", una serata, quella del 31 maggio scorso, di celebrazione dell'arte e della creatività locale in Via Arco Ripoli, 4.Non manca in questo cartellone lo sport, con due eventi che hanno celebrato le eccellenze del territorio coratino: "la Giornata Nazionale dello Sport 2024" e "Corato premia lo Sport", iniziative promosse con il patrocinio del CONI regionale.A coronare un vasto cartellone d'eventi la nascita del Distretto Urbano del Commercio di Corato che ha segnato un momento storico per la città. L'evento ha visto infatti il lancio della nuova brand identity "Corato Vibra" e l'introduzione del piano di valorizzazione commerciale del borgo antico. Durante la serata, è stata premiata la migliore "Vetrina fiorita".Archiviata con successo La Primavera Fest, il borgo di Corato è già pronto a rifiorire con tante sorprese tutte da scoprire.