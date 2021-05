Verso un nuovo decreto che allenta le restrizioni, Speranza: «Coprifuoco alle 23»

Il Consiglio dei Ministri tenutosi nel pomeriggio ha discusso di un nuovo decreto che dovrebbe andare in vigore dal prossimo 24 maggio, e che dovrebbe introdurre un allentamento nelle restrizioni anti-Covid.In attesa del testo completo, il ministro Speranza, con un post Facebook, anticipa una delle misure più attese. Il coprifuoco passa per ora dalle 22 alle 23, e tale misura dovrebbe essere definitivamente eliminata dal 21 giugno.«La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile - scrive il ministro della Salute - I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo. Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all'impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 e definendo un percorso di ritorno all'attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l'attenzione alle norme fondamentali di prevenzione».