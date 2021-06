Villaggio Lido Nettuno, pronti per l’estate: «Da noi vacanze sicure»

Sole, mare, sport, divertimento e sicurezza. È la ricetta vincente del Villaggio Lido Nettuno, nell'Oasi Naturale Torre Calderina. La struttura è già pienamente operativa per queste prime settimane della stagione estiva 2021, e precisamente domani 5 giugno il villaggio aprirà ufficialmente le porte.Inizia una nuova stagione. Inizia una nuova estate. Villaggio Lido Nettuno è attrezzata per una accoglienza speciale, nel segno del relax ma anche della sicurezza.Piscine, aree verdi, trattoria e pizzeria vista mare, e da questa stagione anche una grande novità: le terrazze privé, con un piazzale di 10 mq per ciascun ombrellone, garantendo massima riservatezza e privacy: le ex terrazze solarium sono state trasformate in aree di totale relax, con una vista panoramica sul mare.Nella struttura vengono adoperati prodotti igienizzanti, compresi i gel per le mani, nonché tutto il materiale per l'igiene delle piscine forniti dall'azienda partner Chimica D'Agostino, specializzata in prevenzione, sicurezza e salute.Per godersi una estate di relax, immersi nel tipico paesaggio naturalistico pugliese, la spiaggia terrazzata, attrezzata con ombrelloni prossimi il mare, fatta di piccoli ciottoli e passerelle che agevolano l'ingresso a mare, offre una naturalistica visione di Torre Calderina, come un vero e proprio angolo di paradiso in Puglia.Con i suoi spazi ampi e un panorama indimenticabile, Villaggio Lido Nettuno punta su standard di qualità e sulla massima soddisfazione dei clienti.Per prenotazioni e maggiori informazioniSS 16 km 771,500 – MolfettaTelefono 0803384569