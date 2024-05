Sostenibilità Quotidiana: La voce dei giovani protagonista all'ITET di Corato

Ieri mattina presso la palestra dell'ITET Tannoia si è tenuta la conferenza "Sostenibilità Quotidiana - La Voce dei Giovani", parte integrante del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, che ha messo in luce l'importanza del dialogo intergenerazionale e della partecipazione attiva dei giovani nelle questioni ambientali.La Visione Educativa dell'ITET TannoiaLa Prof.ssa Nunzia Tarantini, dirigente scolastica, ha delineatoil percorso intrapreso dai suoi studenti. L'indirizzo Green Management, sotto la guida della Prof.ssa Cantatore, ha dato vita a un progetto di ricerca che ha esplorato la sostenibilità in ambito aziendale e la mobilità urbana. Attraverso indagini statistiche, gli studenti hanno raccolto dati significativi che hanno permesso loro di formulare quesiti stimolanti per i relatori, dimostrando come l'educazione possa essere il motore di un cambiamento consapevole.Il Messaggio del SindacoIl Sindaco ha evidenziato la complessità delle sfide ecologiche, sottolineando la necessità di riconnettersi con l'ambiente naturale. Ha descritto la vita moderna come una "bolla artificiale" che ci protegge ma allo stesso tempo ci isola, perdendo così il contatto profondo con la natura. Il suo invito è stato un appello a ritrovare quell'intimità perduta con il mondo che ci circonda, per non vivere più "separati in casa".L'Iniziativa del ComuneL'Assessora Luisa Addario ha illustrato come il Comune stia affrontando le sfide della transizione ecologica, aderendo alle direttive nazionali e sovranazionali. Ha menzionato il progetto Eco-Estramurale, sostenuto dai fondi del PNRR, che prevede l'implementazione di una pista ciclabile centrale, simbolo di un impegno concreto verso la mobilità sostenibile e una testimonianza dell'evoluzione della città verso un futuro più verde.Le Aziende e la SostenibilitàMarianna Acquaviva, rappresentante dell'azienda agricola Petrizzelli, ha condiviso la propria esperienza nella produzione di olio sostenibile, evidenziando l'attenzione alla biodiversità, al consumo di acqua ed energia e al benessere dei dipendenti. Vito Cannillo ha poi preso la parola per sottolineare che investire in sostenibilità deve essere un'azione autentica e non un mero esercizio di immagine, o "greenwashing".La Mobilità Urbana secondo l'Assessore BucciL'Assessore Bucci ha parlato delle strategie per rendere Corato una città più vivibile e accessibile, con un focus particolare sul turismo lento. Ha citato il progetto con il GAL che ha portato alla creazione del brand "Slow Murgia", un invito a scoprire la bellezza della regione a un ritmo più umano e sostenibile.L'Appello di Cardenia CasilloInfine, Cardenia Casillo ha chiuso l'evento con un appello ai giovani: continuare il percorso di ricerca e approfondimento, questa volta focalizzandosi sul fast fashion. Ha enfatizzato l'importanza della collaborazione tra diverse realtà per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, sottolineando che il conflitto può essere un motore di crescita e che l'unione fa la forza nel perseguire un futuro sostenibile.La conferenza ha quindi offerto una panoramica completa delle iniziative e delle visioni che animano Corato, unendo istituzioni, aziende e cittadini in un dialogo aperto e costruttivo. È stato un momento di riflessione e di impegno collettivo, che ha rafforzato l'idea che solo attraverso la condivisione di obiettivi e la collaborazione si possa costruire una realtà più sostenibile e giusta per tutti.