Musica, laboratori e performance al “Tattoli-De Gasperi”  con l’Associazione AlterAzioni 

Proseguono con successo e grande entusiasmo gli incontri musicali all'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi " di Corato nell'ambito del Progetto Siae "Un Nuovo Re In Ascolto" a cura dell'Associazione AlterAzioni di Bisceglie.La Settimana della Musica appena conclusasi ha visto protagonisti il Quartetto d'archi AlterAzioni e il duo di Voce e Pianoforte formato dal soprano Anna Maria Stella Pansini e la pianista Valeria Scivetti.Il quartetto formato da Clelia Sguera e Matteo Notarangelo ai violini, Vincenzo Anselmi alla viola e Anna Fasanella al violoncello ha animato una serie di lezioni dedicate alle "Favole in Musica" completando il laboratorio di sonorizzazione delle favole condotto dalla prof.ssa Clelia Sguera.Il Duo ha invece proposto un programma lirico dedicato alla Voce che Canta con adeguati approfondimenti sul repertorio proposto ma anche sulla vocalità e l'interpretazione e una approfondita riflessione sulla importanza della figura del pianista accompagnatore in contesti lirici e cameristici.Gli eventi a cura della Associazione AlterAzioni di BISCEGLIE, sono stati dedicati a studenti degli Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" di Corato sia di scuola primaria che secondaria e rientrano nella programmazione del Progetto Siae "Per chi crea" , progetto nazionale di formazione e di attività per le scuole, che l'associazione AlterAzioni, in partnership con l'Istituto "Tattoli-Gasperi" ha vinto per l'annualità 2023-2024 a livello nazionale.Per la scuola primaria il programma ha proposto musiche del repertorio classico di autori di epoche diverse da Mozart a Haendel, da Saint-Saens a Strauss, per la scuola secondaria Puccini, in occasione dell'anno pucciniano, Mascagni, Rossini, ecc.Le lezioni- concerto si sono svolte nelle diverse sedi dell'Istituto sia della Scuola Primaria (compreso Sede centrale e Plesso di via Gravina), sia della Scuola Secondaria di Primo Grado.Gli alunni coinvolti hanno partecipato con vivo entusiasmo alle lezioni-concerto coi hanno contribuito con attività di coinvolgimento estemporaneo.Grande la soddisfazione sia da parte dei musicisti che da parte della Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Tattoli - De Gasperi" Prof.ssa Maria Rosaria De Simone, che, in accordo con i docenti dell'istituto aveva individuato come destinatari dei diversi eventi gli studenti di tutte le classi terze dell'intera scuola primaria e delle classi seconde e terze della scuola secondaria, tra questi anche studenti frequentanti il corso ad indirizzo musicale.L'attività e la programmazione di AlterAzioni per il "Tattoli-De Gasperi" prosegue per tutto il mese di maggio con Incontri dedicati ai diversi generi musicali: dal jazz alla musica classica, dalla Word Music al pop.Il prossimo appuntamento vedrà coinvolti le classi della scuola elementare con un progetto di Musica e Movimento e un progetto di Musica e letteratura dedicato alla scoperta del flautista Sergio Nigri vissuto agli inizi dell'Ottocento e esponente della Scuola Napoletana che tanto lustro ha datao al nostro Meridione.