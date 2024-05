"Back to the Future! Parliamone": da giovedì, serie di incontri sulla salute mentale

'Associazione If In Apulia APS, con lo Sportello di sostegno ed orientamento psicologico Primo Passo, presenta una serie di incontri tematici dal nome "Back to the Future! Parliamone", un format di eventi di sensibilizzazione su tematiche psicologiche scelte dai giovani delle scuole di Corato.Il programma offre agli adolescenti e alla cittadinanza l'opportunità di esplorare tematiche cruciali legate alla salute mentale attraverso incontri interattivi e informativi condotti da esperti nel campo della salute mentale.Ogni giovedì dal 16 maggio al 20 giugno, presso Piazza Oberdan – Corato (BA).Il primo appuntamento, intitolato "L'Ora d'Aria", previsto il 16 maggio 2024, dalle ore 19.00 alle 21.00, sarà un laboratorio esperienziale sull'ansia condotto dal Dr. Stefano Cialdella, psicologo psicoterapeuta.Clicca qui per iscriverti gratuitamente al laboratorioIl 23 maggio 2024, ore 18.30, il Dr. Carlo Romano, psicologo psicoterapeuta presso il Centro DCA di Bari, presenterà una panoramica approfondita sui disturbi del comportamento alimentare, esplorando le cause, i sintomi e il ruolo fondamentale che possono avere il cibo e il corpo.Il 30 maggio 2024, ore 18.30, la Dott.ssa Jole Losole, psicologa e sessuologa, guiderà una chiacchierata sui temi della sessualità, del genere e dell'inclusione, dal nome "What about sex?".Il 6 giugno 2024, ore 18.30, la Dott.ssa Marianna Strippoli, psicologa e operatrice presso il Centro Antiviolenza Riscoprirsi, affronterà il tema delle relazioni disfunzionali nell' incontro intitolato "Di Troppo o Poco Amore".Il 13 giugno 2024, ore 18.30, le Dott.sse Antonella Fanizza, assegnista di ricerca e Martina Asselti, dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze-DiBrain del Policlinico di Bari, condurranno "Esplorando L'Invisibile", un approfondimento su cosa sono i disturbi mentali e quali sono le differenze tra un funzionamento nella norma e uno che può essere definito patologico.Infine, il 20 giugno 2024, ore 18.30, il Dr. Antonio Di Gioia, psicologo e psicoterapeuta sistemico-relazionale, guiderà il tema "Genitori vs Figli", un percorso di esplorazione della genitorialità.Il progetto "Back to the Future! PARLIAMONE" è realizzato grazie alla collaborazione e patrocinio di: Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Regione Puglia; Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia; Comune di Corato; Assessorato alle Politiche Sociali - Corato; Assessorato alle Politiche Educative e Culturali - Corato; Centro DCA Bari; Forum dei Giovani Corato e Centro Antiviolenza RiscoprirSi.Per ricevere informazioni e per accedere allo Sportello di sostegno e orientamento psicologico Primo passo, potete contattare la realtà tramite whatsapp al numero 3273683529, inviando una mail a sportelloprimopasso@gmail.com tramite Facebook (sportelloprimopasso) o Instagram: _primopasso