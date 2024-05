Primavera Fest: un mese di colori, arte e gastronomia 

Con l'arrivo della primavera, la città di Corato si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando il Primavera Fest, un evento che celebra la rinascita stagionale con un'esplosione di luci, colori e creatività. Inaugurato ieri, il festival durerà un intero mese, portando vita e allegria nelle strade del centro storico con installazioni artistiche, concerti, laboratori creativi e un'offerta gastronomica che delizia i palati più esigenti.La cerimonia di apertura si è tenuta ieri in Piazza Sedile, alle 18:30, dando il via a "Il Borgo che Fiorisce", un progetto curato dal GAL che ha visto Piazza Sedile, Piazza di Vagno e i vicoli adiacenti sbocciare con installazioni floreali che hanno impreziosito l'ambiente urbano. Il sindaco Corrado De Benedittis e il Presidente di Confcommercio Giovani, Luigi Menduni, hanno inaugurato l'evento, seguito da spettacoli di magia per tutte le età con il Mago Mr. Distratto e il Mago Dominik, e l'apertura della mostra "San Cataldo a Fumetti" dei fumettisti Mario Oscar Gabriele e Aldo Zucaro in via Moschetti.Il festival proseguirà con una serie di eventi culturali e ricreativi, tra cui spicca la prima edizione della Sagra della Carne di Cavallo, prevista per oggi e domani Questa sagra offrirà ai visitatori l'opportunità di acquistare un ticket da 7 euro per assaporare diverse specialità a base di carne di cavallo, accompagnate da selezioni di vini locali, cocktail innovativi e gelati artigianali.Il Primavera Fest rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi nelle tradizioni e nella cultura di Corato, scoprendo le sue strade adornate e partecipando alle numerose iniziative che rendono omaggio alla ricchezza del territorio.Per maggiori informazioni sugli eventi e il programma completo, visitate il sito ufficiale del Primavera Fest o seguite gli aggiornamenti sui social media.