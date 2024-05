Salone del Libro di Torino: lo scrittore Vincenzo Catalano annuncia la sua ultima fatica

In questi giorni di grande fermento culturale, il Salone Internazionale del Libro di Torino si è trasformato in un crocevia di idee e passioni, grazie alla partecipazione attiva di diversi autori originari di Corato. Questi scrittori, presenti sia di persona che attraverso le loro opere, hanno contribuito a creare un'atmosfera di convivialità unica, che ha rafforzato i legami culturali tra la comunità coratina di Torino e la loro terra natia.Durante l'evento, si è tenuto un incontro speciale che ha visto protagonisti racconti, storie, aforismi e la condivisione di fotografie d'epoca. Questo momento di condivisione ha evidenziato il forte legame che lega la numerosa comunità coratina di Torino alle proprie radici.Durante la serata Vincenzo Catalano, scrittore coratino e autore del volume "Maria Diaferia, da Corato alla Resistenza Romana", pubblicato nel 2023 dalle Edizioni Radici Future di Bari, ha annunciato la prossima uscita editoriale intitolata "L'Arte dei Suoni", prevista a breve, sempre per la stessa casa editrice.L'evento ha quindi sottolineato non solo l'importanza del Salone Internazionale del Libro di Torino come vetrina per gli autori locali, ma anche come punto di incontro e di scambio culturale per i tanti coratini che vivono lontani dalla nostra città, che restano ancorati alle proprie origini, anche attraverso la letteratura.