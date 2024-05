Sagra della Carne di Cavallo. Il caso è nazionale: De Benedittis si difende su Radio Capital

Dopo il successo della, che si è tenuta a Corato l'11 e il 12 maggio, le polemiche non si placano. La manifestazione, che ha attirato tanti visitatori da tutto l'hinterland questo weekend, ha sollevatoQuesta mattina, il sindaco di Corato,, è intervenuto nella trasmissione Breakfast Club di Radio Capital, condotta da Andrea Lucarello e Riccardo Quadrano, difendendo la tradizione e rispondendo alle critiche. Il sindaco ha sottolineato l'antica consuetudine di, menzionando le storiche marestalle che risalgono ai normanni. Ha chiarito che la sagra non celebra la macellazione, ma piuttosto ledel territorio.Gli animalisti, tuttavia, rimangono fermi nella loro posizione, affermando cheIn risposta, il sindaco ha ribadito l'impegno di Corato verso il mondo animalista, evidenziando la cultura pugliese, abruzzese e molisana che include il consumo di carne di cavallo, ma con moderazione e rispetto per la qualità della vita degli animali.De Benedittis ha annunciato la sua, aperto a tutti, per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca. Ha invitato gli animalisti ad avere la capacità di dialogo e confronto, rispettando le diverse sensibilità.Il sindaco infine, ha invitato tutti a visitare Corato per scoprire le meraviglie del territorio, sottolineando che la carne di cavallo è parte integrante della cultura locale e che il dialogo è la chiave per essere una comunità unita nel rispetto delle diversità.L'intervento del primo cittadino, a partire dal minuto 48:00, è riascoltabile qui