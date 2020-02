Vincitori del 41° Carnevale Coratino sono i Rocket King

137 foto Carnevale Coratino, la sfilata del martedì Michela Miscioscia

Sono i Rocket King i vincitori della 41esima edizione del Canvevale Coratino. Per loro l'ambito Palio e un premio di 800 euro.Secondo posto per Carnival Danceche si aggiudica il premio di 600 euro.Terzi classificati è risultato il gruppo della parrocchia di San Francesco. Si aggiudica il premio di 400 euro.Ad ogni gruppo partecipante in concorso è stata assegnata una somma di 100 euro.Durante la serata di premiazione, dal palco allestito dal Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" - dagli speaker di Radio Selene Maria Rita Minoia e Vins Modugno, sono stati annunciati i nomi dei vincitori.Circa 4mila i partecipanti, secondo le stime della Pro Loco Quadratum, 16 i gruppi - provenienti anche da Ruvo (Liceo "Tedone") e Terlizzi (Polo Liceale) - che hanno sfilato lungo il corso cittadino assieme alle maschere tipiche degli Sceriffi e de la Vecchiarèdde, senza tralasciare gli irriverenti componenti della Famiglia Gonzales, per portare nel cuore della città di Corato non solo il brio della spensierata condivisione dell'allegria ma anche messaggi importanti, di sensibilizzazione alle tematiche attuali e di invito a non perdere mai il legame con la storia.Conferito il titolo di maschera di carattere alla maschera "Le melune de Velase".La 41^ edizione del Carnevale Coratino, iniziata con l'Anteprima del 16 febbraio, ha visto anche l'allestimento del Museo del Carnevale che ha raccontato la storia della tradizione cartapestaia del carnevale non solo di Corato ma anche di Manfredonia, Putignano e Gallipoli.Doverosa l'attenzione alle forze dell'ordine, Polizia Locale, Asipu e alle associazioni di volontariato che hanno presidiato le aree interessate dalle sfilate di tutte le giornate del Carnevale consentendone e garantendone l'ordinato svolgimento. Tempestivo il loro intervento in soccorso di un partecipante in situazione di necessità.Non resta che attendere ora i vincitori del Concorso fotografino e del contest di Instagram di questo Carnevale Coratino, capolettera della campagna di valorizzazione della tradizione carnascialesca di Pugliapromozione.