La Pro Loco e bellavitainpuglia.it presentano il contest fotografico “Carnevale a Corato” 24^ Edizione.

Torna dopo alcuni anni di assenza il contest fotografico "Carnevale a Corato" giunto alla sua 24^Edizione e organizzato dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con bellavitainpuglia.itL'intento del contest è quello di coinvolgere il pubblico in un racconto collettivo del Carnevale Coratino e contribuire all'arricchimento dell'archivio fotografico della manifestazione.E' possibile partecipare iscrivendosi a una o più sezioni suddivise in:Fotoamatori, dedicata agli appassionati della stampa fotografica, che potranno stampare e consegnare le foto unitamente al modulo di adesione presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile n. 41;Instagram, per gli appassionati di social che potranno taggare in post e reel, gli account di @carnevalecoratino e @bellavita_in per partecipare alla selezione;Futuri sposi, dedicata ai fidanzati che potranno postare foto e reel su instagram con i tag @carnevalecoratino e @ilmatrimonioinpuglia.it per partecipare alla selezione.In palio numerosi premi con soggiorni e percorsi spa.L'Associazione Turistica Pro loco Quadratum selezionerà una giuria tecnica che a sua volta decreterà i vincitori a cui saranno assegnati i premi.Tutte le informazioni sono disponibili su www.prolococorato.it "Regolamento contest fotografico Carnevale a Corato 24^ Edizione".