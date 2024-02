Carnevale Coratino: al via il primo corso mascherato

Tutto pronto per il primo corso mascherato del Carnevale Coratino in programma domenica 11 febbraio che vedrà protagonisti 19 gruppi mascherati tra istituti scolastici, maschere tipiche, maschere di carattere e gruppi privati. L'edizione 2024 vedrà sfilare anche tre carri allegorici afferenti ai gruppi: Amici del Canevale, Gli Spartani e gruppo Carnavaldance di Egidio Tarricone.I gruppi partiranno alle ore 15:00 immettendosi sul percorso da Via Aldo Moro per proseguire in Piazza Vittorio Emanuele, Corsi Cittadini e Piazza Cesare Battisti dove ad attenderli ci saranno Mariarita Minoia e Stefano Alicchio di Radio Selene che condurranno le presentazioni prima delle performance.Sempre da Piazza Cesare Battisti sarà trasmessa la diretta Tv su Telesveva (Canale 18) e lo streaming youtube il cui link sarà disponibile sulle pagine facebook di Carnevale Coratino, Comune di Corato, Pro Loco Quadratum, Telesveva e Radio Selene.La sfilata dal titolo "I popoli del mondo ieri e oggi",i seguirà il seguente ordine:Maschera di Carattere Re CuoraldinoMaschera di Carattere "Le melùne de Vlàse"Scuola dell'infanzia Collodi – Messico Viva la VidaScuola dell'infanzia Peter Pan – Kunir un saluto naso-nasoScuola dell'infanzia Sacra famiglia – La bellezza del GiapponeScuola dell'infanzia Fata Zucchina – Puerto Rico e il Festival degli AquiloniGruppo maschera tipica VecchierelleIstituto Comprensivo Cifarelli-Santarella – We Are Italy, wear ItalyIstituto Scolastico N. Fornelli – Danzando intorno al mondoGruppo maschera tipica Gli SceriffiIstituto Comprensivo Oriani-Tandoi – A human rainbow dreaming of peace, India la forza di un sognoIstituto Tecnico Tannoia – I paesi del TannoiaGruppo Bitraco – Fashion Visual (Ucraina)Gruppo Amici del Carnevale – Fuga dei cervelliGruppo Rocket King – Chi trova un amico, trova un tesoroGruppo Carnaval Dance di Egidio Tarricone – La donna genera la vita. Proteggila, non ammazzarla…Gruppo Simply The Best – I colori del MessicoGruppo Gli Spartani – Mare di plasticaMaschera di carattere "La Famiglia Gonzales"A seguito della sfilata in Piazza Cesare Battisti si terrà il Dj set a cura di Michele Minafra.E' inoltre aperto il contest fotografico "Carnevale a Corato" il cui regolamento è disponibile su www.prolococorato.it