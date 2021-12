“Christmas Dinner”: ecco la Cena di Natale dell’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi

Non esiste magia più grande di una comunità scolastica che si raccoglie intorno ad un desco imbandito per una serata di afflato e condivisione.

È questa l'atmosfera speciale di "Christmas Dinner", la Cena di Natale dell'I.I.S.S. "Oriani-Tandoi, che, in rigoroso ossequio delle norme antiCovid previste per legge, si terrà il 15 dicembre 2021 presso la prestigiosa sala ricevimenti "Corte Bracco dei Germani". Docenti – affermati professionisti del settore – e allievi – aspiranti operatori del mondo enogastronomico – saranno impareggiabili chef ed impeccabili esperti di sala e accoglienza per una sera, in una delle strutture più affascinanti e rinomate del territorio.

E, ancora una volta, la teoria si potrà inverare nella pratica, assioma caro alla dinamica dirigente, la prof.ssa Angela Adduci. E potranno gustare le mirabili prelibatezze, che la cucina offrirà ai partecipanti, studenti di oggi e di ieri, professori in servizio e non più, indimenticabili ex colleghi, insostituibili componenti la segreteria e gli infaticabili collaboratori.

Perché la scuola è un universo fantastico e variegato che attraversa il tempo, unendo anime in quel destino lucente chiamato "educazione".

L'eccezionale appuntamento sarà l'occasione più giusta per prepararsi a vivere le festività all'insegna della solidarietà e della gioia, caratteristiche peculiari della comunità dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore "Oriani-Tandoi".