"Cambiamo gioco insieme", i ragazzi dell'Oriani-Tandoi all'evento conclusivo del progetto

Oggi, presso il Teatro Kursaal Santalucia, si è tenuto l'evento conclusivo del progetto Cambiamo gioco insieme, voluto da Regione Puglia, ASL di Bari e Teatro Pubblico Pugliese e realizzato col supporto degli esperti di Teatri Diversi.Nei mesi scorsi, studenti provenienti da alcune classi dell'istitutohanno seguito il laboratorio teatrale tenuto dalle dottoresse C.Lerro e P. Labianca finalizzato alla scrittura e registrazione di un cortometraggio di sensibilizzazione sulla ludopatia.Dopo la performance del noto attore Franco Ferrara, il, dal titoloha aperto i lavori presso il teatro barese, alla presenza di dirigenti, registi, amministratori e docenti di tutta la provincia, sapientemente accolti sul palco dal noto attore Antonio Stornaiolo.Diverse scuole hanno presentato i loro contributi video ed audio, mantenendo viva l'attenzione e la partecipazione di tutto il pubblico presente, grazie anche al toccante reading della giovane attrice Dalila De Marco che ne commentava il messaggio.E' stata per tutti una bella esperienza di condivisione di talenti e sensibilità tra istituzioni diverse e ci auguriamo che sia l'inizio di future collaborazioni perché… la ludopatia non va certo in vacanza.