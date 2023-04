Liceo Oriani Tandoi, è coratina la migliore Sommelier Junior di Puglia

Marica Lastella frequenta l'ultimo anno di superiori e sogna in grande

Corato, 22 Aprile 2023 - «È stata una emozione indescrivibile. Bellissima. Meravigliosa». Sono le parole colme d'emozione di Marica Lastella, raggiante vincitrice del prestigioso titolo di "Miglior Sommelier Junior di Puglia 2023", concorso organizzato dalla sezione regionale della Associazione Italiana sommelier.

La studentessa della 5^D/S dell'Ipc "Tandoi", sotto gli occhi vigili della sua docente di sala prof.ssa Enza Valente, Sommelier Professionista AIS, ha dovuto superare diversi step prima della proclamazione, dopo aver sbaragliato la pur agguerrita concorrenza. Si è distinta da tutti, infatti, nella decantazione e nell'analisi sensoriale dei vari vini pugliesi e dei principali distillati.

Salire sul gradino più alto del podio ha significato per lei ricevere numerosi, meritati premi: una borsa di studio del valore di 2000€ in corsi professionalizzanti per sommelier; un posto di diritto alla "Summer School 2023" settore sala vendita, presso la scuola di alta formazione ALMA; un premio "BDB Premium Hosting", che consiste nel fare 6 mesi di stage retribuiti nei loro alberghi, con eventuale contratto a tempo indeterminato.

Dunque, nuovo, luminoso traguardo per l'istituto coratino – guidato con lungimiranza dal dirigente prof. Francesco Catalano – che con i suoi eccellenti allievi continua ad illustrare in modo impeccabile il panorama enogastronomico, locale e non.

E la riprova inoppugnabile della bontà dell'operato della scuola è data proprio dalla giovane vincitrice: «Dopo un primo momento di smarrimento, quando sono stata attorniata da microfoni e telecamere, ho capito quel che avevo realizzato e mi sono sentita davvero fiera, perché questa è la professione che voglio svolgere da grande».