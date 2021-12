Domani porte aperte all'IPC Tandoi di Corato

È arrivato il tempo delle grandi riflessioni. "Cosa farò da grande?" è ciò che i ragazzi disi chiedono in questi giorni. Si tratta di un momento importante in cui le famiglie e gli alunni sono chiamati a scegliere qualeintraprendere., l'IPC "Lucianodi Corato, dalle ore 11.00 alle 13:00, apre le porte a tutti coloro che vogliono conoscere la scuola e i suoi indirizzi di studio ().Un'occasione unica offerta alle famiglie e ai potenziali iscritti per testare l'offerta formativa e la qualità della didattica, visitare i laboratori e gli spazi dedicati all'insegnamento, incontrare docenti e alunni.I percorsi di studio, anche triennali, offrono concrete opportunità di lavoro presso strutture turistico-ricettive o socio-sanitarie.