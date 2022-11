Una mattina straordinaria, coinvolgente, emozionante, per gli studenti delle classi quarte dell'istituto superiore "Oriani-Tandoi" di Corato. Si è rivelato un incontro ricco di emozioni e spunti di riflessione, all'insegna del rispetto delle regole e di una didattica della storia contemporanea concreta e viva, quello dal titolo "", tenutosi mercoledì nella sede del liceo classico.Ascoltare, infatti, la testimonianza di, genitori di, vittima innocente di mafia, nell'ambito del, organizzato in collaborazione con l'associazione, è stato per gli allievi dell'istituto coratino come rivivere non solo un tragico episodio di cronaca, ma pure sussumere una indiscutibile lezione di verità.Dopo il saluto del, che ha fortemente voluto questo momento di grande valore formativo, il docente e scrittore, introducendo gli interventi dei coniugi, ha ricostruito con dovizia di particolari il panorama criminale di, al tramonto degli Anni '90, con la faida terribile fra i clan. Fu proprio in uno scontro a fuoco fra bande dei due gruppi malavitosi, che il 12 luglio del 2001, venne barbaramente ucciso il giovane diciassettenne, mentre «cercava di parare con una mano il cd di Barry White, regalatogli dal fratello, quella sera stessa, come a voler difendere la musica, l'emblema della bellezza».Da quel momento, è iniziato il calvario che ha reso due titani della lotta antimafia l'ex ferroviere e sua moglie. Il primo ha preso a battersi per la giustizia, per far riaprire il caso dell'omicidio del suo piccolo, incredibilmente chiuso senza responsabili al primo grado, affinché al terzo venissero condannati finalmente gli assassini. La seconda è andata per le strade di quel centro storico famigerato, con una dignità granitica e antica, guardando negli occhi quei delinquenti, quei boss, quelle donne malvissute, che proprio non riescono a spiegarsi perché "quei due infami" non abbassino gli occhi quando li incrociano.E così, da qualche anno, congirano eroicamente per tutta Italia a raccontare la loro testimonianza, incantando e conquistando, ogni volta, tutti i ragazzi presenti.E lo fanno senza mai aver paura, perché la corazza che li protegge sempre è il ricordo eterno del loro angelo Michele.