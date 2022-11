Si terrà lunedì 28 novembre, al liceo "Oriani" di Corato, il seminario formativo partecipato con Maurizio Parodi a partire dal volume "La scuola è sfinita. Ricostituenti pedagogici" (edizioni La Meridiana, 2022) promosso dal Cidi, centro di iniziativa democratica degli insegnanti, in collaborazione con la casa editrice e l'istituto "Oriani-Tandoi".Un incontro che parte dal punto di vista dei docenti e dall'ascolto delle loro osservazioni, alle quali l'autore e formatorerisponderà fornendo proposte e indicazioni concrete.La partecipazione prevede un costo di 15 euro, corrispondente all'acquisto del libro "La scuola è sfinita" la cui lettura e analisi è utile come preparazione all'incontro. I partecipanti sono dunque invitati a leggere il testo e a preparare dei contenuti a partire dai temi proposti nel libro e dalle sue proposte operative per confrontarsi con l'autore, che dialogherà con il dirigente scolasticoIl seminario è aperto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado e accreditato dal ministero dell'istruzione ai fini della formazione docenti per un totale di 4 ore (link per l'iscrizione) Il Cidi è un'associazione di insegnanti di tutti gli ordini di scuola e di tutte le discipline, fondata con la finalità di favorire l'affermarsi di una professionalità docente adeguata alle esigenze della scuola, alle riforme attuate e da attuare. A tale scopo promuove iniziative di aggiornamento, ricerca didattica, dibattiti e confronti, pubblicazioni varie con l'obiettivo di contribuire a realizzare una scuola democratica, più attrezzata culturalmente, più vicina agli interessi di ragazze e ragazzi. Il confronto continuo delle diverse posizioni culturali e ideali caratterizza il Cidi, nel quale si affrontano i problemi senza settarismi, preconcetti, condizionamenti. Non un sindacato, non un partito: il Cidi è attento ai problemi della scuola senza però invadere altri "terreni".